El futbol de Honduras está cerca de tener otro legionario más, luego que en las últimas horas surgiera la oportunidad que el centrocampista de Olimpia, Germán Mejía, fuera al futbol de Grecia, país donde varios de sus compatriotas ya se encuentran y parece que en cuestión de horas se estaría confirmando su transferencia.

El futbolista de 27 años y los Leones Blancos están cerrando el fichaje por un club de la nación helénica, por lo que se espera que en los siguientes días se cierren todos los detalles en el contrato, para que firme su contrato y así se vincule al club cuando termine el Torneo Apertura 2022.

“En este mercado de verano hubo una oportunidad que se presentó para German Mejía. Quizá no fue algo tan formal, pero no llenó las expectativas del equipo. Su contrato vence en diciembre, si esa oportunidad se le mantiene asumo que él pueda tomarla, pero no del club”, dijo Rafael Villeda, presidente de Olimpia a TVC.

“La conversación que tuve en su momento con la gente que había interés de llevarlo en verano, me dieron a entender que era probable él aceptara esa propuesta en enero. Veremos si hay interés de él en renovar”, dijo Villeda sobre cómo se encuentra la situación del futbolista que ya va a terminar su contrato con el club.

Olimpia recientemente acaba de exportar a uno de sus elementos a la Superliga de Grecia, luego que se acordara la salida de Edwin Rodríguez que salió en condición de préstamo al Aris Salónica y con una opción de compra de un millón de euros.