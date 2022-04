El Bolillo Gómez no tuvo los resultados esperados con Honduras.

La Fenafuth no asegura la continuidad de El Bolillo

Jorge Salomón, presidente de la Federación Nacional de Futbol de Honduras, dio declaraciones a Diario Diez, donde habló por primera vez luego de la desastrosa eliminatoria mundialista de la Concacaf, además, también fue preguntado sobre el futuro del técnico Hernán Darío Gómez, el cual no garantizó y confirmó que todavía se continúa analizando.

“Son las cosas que la Comisión de Selecciones y el Comité Ejecutivo debemos decidir en este momento. Lógicamente es un entrenador con mucha experiencia y con mucho manejo; usted ve sus resultados en otras selecciones. Hay que analizarlo y hablarlo con él con franqueza. Son las decisiones que vienen la siguiente semana, sentarse con franqueza, hablar qué es lo mejor para el fútbol de Honduras. Se irán tomando las decisiones conforme vayan pasando estos días y vayamos sacando conclusiones”, dijo Salomón.

“Es una realidad porque él está contratado en este momento, pero yo creo que es importante que nosotros escuchemos a otra gente del fútbol que aporte para tomar las mejores decisiones. Ya tiene un trabajo avanzado y ya conoce los jugadores, pero lógicamente que los resultados no lo respaldaron. Sí definitivamente el Comité Ejecutivo como la Comisión de Selecciones tiene que hacer su trabajo de análisis”, agregó.

Acerca de que si los resultados conseguidos merecen la continuidad del colombiano comentó: “La Comisión de Selecciones con el Comité Ejecutivo tiene que trabajar ahorita en la toma de decisiones para el 2026. Eso está en la mesa, no puedo decir que no, es un tema que se tiene que tomar la decisión en las próximas semanas de evaluación y análisis, porque no se pueden tomar determinaciones a la carrera, ya que es una apuesta a largo plazo”.

Por último, el dirigente habló sobre la razón de contratar al Bolillo a mitad del camino mundialista: “Era la mitad de una eliminatoria, se trata de una persona que ha ido a tantos mundiales y el rival directo que venía era Panamá... es decir, hablamos de buen currículum como el del profesor, con experiencia y manejo”.