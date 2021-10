Pese a la igualdad en cero entre Honduras y Costa Rica, el partido por las Eliminatorias Concacaf dejaron mucho por analizar. Luis Fernando Suárez decidió crear un plan mucho más conservador para intentar controlar a los dirigidos por Fabián Coito, que se destacan por su velocidad y juego ofensivo.

Luego de terminado el encuentro, el entrenador uruguayo habló en conferencia de prensa y se refirió al transcurrir del partido. En varias oportunidades hizo hincapié en el juego defensivo por parte de los costarricenses y la dificultad de poder tener ocasiones de gol cuando el rival cuenta con tantos jugadores defendiendo.

"El análisis del partido no resiste mucha evaluación, con un equipo que dominó el terreno y el balón, no hubo grandes cantidades de gol por la cantidad de defensas que había en el equipo rival, no pudimos llegar por el centro solo por los costados. Tuvimos pocas posibilidades de gol y no las pudimos concretar y ahí es un poco la explicación del juego'', expresó Coito.

Y agregó: ''Merecimos quedarnos con los tres puntos, hicimos el mérito y la bronca de no haberlos logrado en un torneo tan parejo, el haber concretado nos hubiese tranquilizado y permitido seguir jugando mejor. Lo que hay que hacer es pensar hacia adelante y potenciar al equipo, necesitamos tener a todos en forma para tener una selección fuerte''.

Para finalizar, Coito hizo un último análisis sobre la idea de juego de Costa Rica: ''Fue un equipo que planteó el partido y cumplió a raja tabla, se defendió con mucha gente, se apoyó en algún contrataque y en pelota quieta con la fortaleza en el juego aéreo de sus futbolistas. Nos faltó capacidad para competir''.