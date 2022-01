La Selección de Honduras la sigue pasando mal en laeliminatoria mundialista rumbo a Qatar 2022, la noche de hoy nuevamente tuvo un capitulo para el olvido al caer 2-0 ante Canadá en el estadio Olímpico Metropolitano y con esto sigue estancada en el último lugar de la tabla de posiciones, confirmando así su mal momento futbolístico.

Los catrachos afrontaron la previa del choque tratando de tomar un ambiente positivo, el cual no se percibía en el reducto deportivo ante la notable ausencia de los aficionados en el estadio, que ante los malos resultados no respondió y fueron pocos tuvieron fe, pero estos no tuvieron la mejor de las suertes con el resultado final.

Apenas al minuto 10 los de la hoja de maple se pusieron adelante en el marcador, siendo más efectivos y con verticalidad encontraron espacios fácilmente. Cuando Tojan Buchanan desbordó por la banda de la derecha, luego de dejar en el suelo a un jugador lanzó un centro en diagonal que desafortunadamente Denil Maldonado mandó dentro de su propio marco.

Los catrachos intentaron enderezar el camino, con muy pocos argumentos y con un notable bajón anímico, pero a pesar de eso se adueño de la posesión del balón, tanto en los últimos minutos de la primera parte, así como en el complemento, donde prácticamente estuvo en marco rival, pero le hizo falta el puntillazo final para vencer al guardameta rival.

Cuando la H estaba casi con todos sus hombres en el área rival Liam Fraser mandó un pelotazo hacía Jonathan David que con una gran recepción se acomodó el balón, para quedar solo frente a Luis Buba López y con un tiro de globito mandó el esférico dentro del marco para hacer el 2-0 final, que terminó de silenciar a los pocos aficionados presentes.

Honduras la está pasando mal, comenzó mal el torneo con Fabián Coito y sigue así con Hernán Darío Gómez. Actualmente se ubica en el octavo lugar de la tabla con tres puntos, tras tres empates y seis derrotas, aún no sabe que es ganar.