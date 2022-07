Alberth Elis no continuará en el Girondins de Burdeos luego que perdiera la categoría.

Girondins de Burdeos, club al que pertenece el hondureño Alberth Elis, no la ha pasado bien en esta temporada luego que descendiera de la Ligue 1, pero los problemas crecieron cuando se determinó que bajara a la tercera división por problemas financieros y esto ocasionará que varios jugadores salgan, incluido el centroamericano.

Daniel Solís, representante de Elis, charló con Diario Diez, en el que confirmó que el catracho no seguirá en la institución y por el momento se está negociando su continuidad en varios equipos de ligas elite, pero por el momento todo se está manejando con paciencia, por lo que se necesitará tiempo para tomar una decisión.

“Es obvio que Elis se va a ir del Girondins, es un tema de tener paciencia. La ventana de transferencias está apenas comenzando, la situación del club está difícil, estamos trabajando para eso. Se está hablando con muchos clubes porque al pasar todo esto la situación abre un abanico de oportunidades, y el jugador y la familia están muy tranquilos, analizando todo lo que se viene”, dijo Solís.

“Sabemos que opciones hay, pero tenemos que elegir una muy buena para él deportivamente hablando, y eso traerá un respaldo económico para toda la familia. No hay ninguna prisa porque el jugador está entrenándose, preparándose, ya después vamos a entender qué se hará con el Burdeos, evaluaremos la mejor opción para conocer el destino final de Elis. Yo como su agente he estado hablando con sus posibilidades y alternativas; no hay apuro”, agregó.

Por último, el agente reveló que la prioridad de Alberth Elis es estar en una liga competitiva y son las opciones que se manejan porque se desea estar en una institución que compita por cosas importantes, pero todo se maneja con paciencia.