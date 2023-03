Este miércoles, Canadá goleó 4-1 a Honduras en la última fecha del Grupo C de la Liga de Naciones de CONCACAF 2022-23. Los norteamericanos eliminaron a la Bicolor de la competición y clasificaron al final four, donde se medirán a Panamá. Sin embargo, en suelo catracho se encendieron las alarmas por motivos futbolísticos y también extra cancha.

Cuando Diego Vázquez fue consultado por la ausencia de Luis Palma, legionario de gran presente en el Aris de Grecia, explicó que "en Los Ángeles entrenamos con lluvia, con frío y bueno, estuvo con gripe y no pudo entrenar. Sólo hizo un buen entrenamiento, incluso el día de hoy (miércoles) todavía estaba engripado. Hablé con él y no estaba bien para jugar".

Pero a las pocas horas el propio Palma le respondió a través de su cuenta de Twitter, desmintiendo con sorpresa las declaraciones del entrenador de la 'H': "Enfermo???? Ah bueno", escribió, añadiéndole al mensaje un emoji conteniendo la risa. Esta respuesta alimentó la polémica y ahora Vázquez fue quien se encargó de sostener su postura.

"Ahí está el reporte médico. No entrenó cuando vinimos de Los Ángeles, estuvo enfermo, ahí está en el reporte médico. Nosotros no nos basamos en un jugador individual, parece que estamos buscando puntos para criticar. Esto es un equipo, yo no cargo sobre un jugador u otro, lo más importante es la selección, a eso apostamos siempre", le dijo a Diez.

Su continuidad al frente de la 'H'

Diego Vázquez también salió al paso respecto a los rumores de que la FENAFUTH (Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras) le estaría buscando un reemplazo y aseguró que se ve dirigiendo en la Copa Oro 2023: "Por supuesto, tenemos contrato y además clasificamos a la Copa Oro (risas). Perdimos contra Canadá, contra la mejor selección de CONCACAF. Obviamente en el juego están los tres resultados", externó.