La Selección de Honduras fue goleada 4-1 ante Canadá y se quedó sin opciones de ir al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf, ante esto, la mayoría de cuestionamientos fueron contra Diego Vásquez y en especial porque no usó a Luis Palma que es uno de los legionarios en mejor forma.

Palma entró en la convocatoria ante los de la hoja de maple, pero Vásquez tomó la decisión que no sumara minutos, por lo que en la conferencia de prensa después del juego, el argentino aclaró que no usó al atacante porque no estaba bien de salud.

Ante esto, Luis Palma no tardó en responder al leer las diferentes declaraciones de Diego Vásquez, por lo que utilizó su cuenta de Twitter para mostrar su sorpresa y también en cierta parte desmentir al argentino: “Enfermo???? Ah bueno”.

Estas fueron las palabras de Vásquez: “Pasó que en Los Ángeles entrenamos con lluvia, con frío, estuvo con gripe y no pudo entrenar, solo hizo un buen entrenamiento, incluso el día de hoy todavía estaba agripado, hablé con él y no estaba bien para jugar”.

Luis Palma estuvo en el banco de suplentes, incluso calentó junto al resto de compañeros y al mismo ritmo, por lo que se pensaba que ya iba a entrar al campo, pero al final no vio minutos en esta Fecha FIFA de marzo.