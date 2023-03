La Federación Nacional de Futbol de Honduras no quiere perder el tiempo luego de la derrota de 4-1 de la Selección Nacional ante Canadá, que lo dejó fuera del Final Four de la Liga de Naciones, por lo que los dirigentes han estado en constantes reuniones y no se descarta que más adelante puedan venir cambios.

La Fenafuth ha estado en constantes reuniones en los últimos días, en el que se comienza a analizar el momento que está viviendo la H, a lo que tampoco es ajeno el futuro del entrenador argentino Diego Vásquez, que hasta ayer había hecho un trabajo aceptable en el equipo.

Diario Diez ha dado a conocer que la Federación inició a analizar carpetas de diferentes entrenadores, quienes podrían ser los sustitutos de Vásquez, aunque no se detalló si esto se estaría haciendo de manera inmediata o hasta que finalice el contrato del argentino.

Vásquez está vinculado con los catrachos hasta que finalice la Copa Oro 2023, pero ante la situación que se está viviendo podría que esto cambie, tomando en cuenta que se piensa en la siguiente edición de la Liga de Naciones de la Concacaf, en el que se buscará el pase a la Copa América y Copa Oro 2025.

Por último, habrá una reunión presencial el lunes en la Federación de Futbol de Honduras, en el que también estará la Comisión de Selecciones y sería el día que se tome una decisión con lo que respecta a Diego Vásquez.