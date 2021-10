El octogonal de Honduras viene siendo una pesadilla para los aficionados y hoy parecen haber tocado fondo. La Bicolor recibió a Jamaica, la selección que peor venía en estas Eliminatorias Concacaf, y terminó perdió por 2-0. Increíblemente, Fabián Coito todavía sigue en el cargo y parece que mantiene el apoyo de la Federación.

Sobre esta situación, David Faitelson realizó un comentario en las redes sociales y volvió a destruir a la selección catracha. El periodista mexicano había hablado antes del combinado centroamericano y había sido muy duro por el bajo rendimiento que venían teniendo en estos partidos.

Hoy no fue la excepción y volvió a destruirla con un comentario. Más allá de su amor por la polémica, su frase concuerda casi con el 100% de los fanáticos de Honduras sobre la situación actual. Los catrachos no quieren realizar ningún cambio y parece que no quieren seguir soñando con Qatar 2022.

"Honduras quiere ver el Mundial por televisión…", fue el tweet que realizó David Faitelson tras que se consumara la derrota contra Jamaica. Una caída más que preocupante y que no estaba en los planes de nadie. Los caribeños parecía no estar a la altura del octogonal, pero terminando ganando sin problemas en el Estadio Olímpico.

Estos días serán fundamentales para ver que decisiones se toman desde la Federación. Por el momento, solo reiteraron el respaldo a Fabián Coito. La prensa y los fanáticos piden su destitución para estas horas. Se viene semanas complicadas para la selección de fútbol de Honduras.