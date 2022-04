La Selección de Fútbol de Honduras atraviesa un presente más que particular. Hace poco menos de dos semanas concluyó su participación en las Eliminatorias Concacaf camino a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. No solo quedó al margen de la cita máxima, sino que acabó última en el Octogonal Final con apenas cuatro unidades, sin registrar ni una sola victoria.

Motivos que llevaron a esa situación hay varios, aunque ninguno es absoluto. Uno de ellos bien podría ser la ausencia de jugadores importantes en muchos de los compromisos, mayormente por molestias físicas acontecidas en el marco de la Fecha FIFA o bien previo a las mismas en sus respectivos clubes.

Andy Najar es un claro ejemplo. El lateral derecho que milita en el DC United tomó acción en cinco de las 14 jornadas, siendo la más reciente aquella derrota por 2-0 en casa frente a Jamaica, que devino en la partida de Fabián Coito como director técnico. "Estas eliminatorias han sido las peores de la Selección en los últimos años, y ahora lo único que queda es seguir trabajando", expresó en diálogo con Diario Diez.

Durante el escueto proceso de Hernán Darío "Bolillo" Gómez, que llegó a su fin el pasado lunes, el defensor nunca integró una convocatoria. "Simplemente tomé una decisión de no asistir porque (...) consideré que no era el momento adecuado (...). Uno como jugador tiene que estar mentalmente y físicamente al cien, porque uno no puede representar bien al país estando al 80 o 90 por ciento. Hay que estar al 100 por ciento", señaló al respecto.

"No me sentí bien y me hice a un lado. Además, así se le podía dar la oportunidad a un jugador que estaba mejor que yo en ese entonces. Ese fue el motivo por el cual yo no asistí a las últimas convocatorias", subrayó.