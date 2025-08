“Duele y molesta”: Luis Fernando Tena dice lo que nadie se anima sobre el gran problema que sufre Guatemala

Guatemala debe prepararse de la mejor manera para afrontar las Eliminatorias al Mundial 2026. La tercera fase no será nada simple, pero deben superarla para ir de regreso hacia su gente con el ticket en mano. Quieren hacer historia grande.

Luis Fernando Tena ultima detalles para que todo esto sea posible. Pulir toda la lista de convocados es primordial, y para ello debe tomar muchas medidas. Una de ellas fue cancelar los posibles partidos amistosos, como le aseveró a la FFG.

El Grupo A fue calificado como el más difícil, tanto por aficionados como por los propios protagonistas. La Bicolor comparte división con El Salvador, Surinam y Panamá. En estas tres ventanas de dos juegos cada una, peleará por el boleto.

Tena delineó minuciosamente su estrategia, aunque muchos elementos ya no se mantienen en la posición deseada. Por eso mismo, no tardó en expresar su enojo y disconformidad con las aristas que golpean al presente de Selección Nacional.

Guatemala siente el enojo de Luis Fernando Tena para Eliminatorias al Mundial 2026

Luis Fernando Tena no tuvo problema alguno en reconocer la molestia que le dio la poca atención que le prestaron a la Selección Nacional desde el exterior. Tras la medalla de bronce en la Copa Oro 2025, creyó que habría aún más legionarios.

“Duele, molesta que no se vayan los jugadores al extranjero. Lo que jugaron, lo que mostraron es para que los vinieran a buscar. Yo vi las palabras del presidente, por supuesto, pero no hemos tenido ninguna novedad sobre si se va a poder, no se va a poder o si se va a acelerar”, dijo Tena en una entrevista exclusiva para Tigo Sports.

El entrenador también se refirió a las nacionalizaciones de José Corena y Cristian Hernández, proceso que tarda más de lo esperado. Sorpresivamente, reveló que pidió por ellos hace más de una temporada. No obtuvo ningún tipo de respuesta.

“Los pedí hace más de un año, no es que los estoy pidiendo ahora. Me preguntaron, y yo insisto. Ojalá puedan venir ahora. Rubio Rubín vino en marzo y sin equipo, pero desde que llegó le dije que iba a jugar, que iba a ser el titular. A mí no me importa eso, solamente quiero que estén bien”, finalizó el director técnico.