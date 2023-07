José del Valle no olvida: "Guate jugará cuartos de final y Quimi lo verá por TV"

El periodista guatemalteco José del Valle ha vivido intensamente estos últimos días en donde Guatemala pudo conseguir un boleto a los cuartos de final de la Copa Oro 2023 y hoy enfrentarán a Jamaica. Sin embargo, no quiso olvidarse de Arquímides Ordóñez y le dejó un mensaje contundente en sus redes sociales. Recordemos que el futbolista chapín decidió no participar en esta competición y fue una sensible baja para la Azul y Blanco.

Recordemos que hoy la Selección de Guatemala se medirá a Jamaica en los cuartos de final de la Copa Oro 2023. Un rival históricamente complejo para una Bicolor dispuesta a dar a otro golpe de autoridad en el torneo de CONCACAF, donde lo enfrentó en cuatro ocasiones —siempre en fase de grupos— y jamás pudo vencerlo. Perdió en 1998 (3-2), 2003 (2-0), 2005 (4-3) y 2011 (2-0). En la previa de este encuentro, este fue el mensaje de José del Valle para Arquímides Ordóñez.

José del Valle no se olvida

A través de sus redes sociales, José de Valle expresó el siguiente mensaje hace unos días: “La selección de fútbol de tu país no es un club, es un sentimiento. La selección de fútbol de país no es un trabajo, es una forma de vida. A la selección de fútbol de tu país se va por convicción y no por conveniencia. Guate jugará los cuartos de final de la Copa Oro y Arquímidez Ordóñez lo verá por televisión”, sentenció el periodista guatemalteco.

Los dirigidos por Luis Fernando Tena ganaron su grupo de la Copa Oro por primera vez en la historia, en este caso el D, gracias al triunfo 1-0 sobre Cuba, el empate 0-0 con Canadá y la heróica remontada 3-2 sobre Guadalupe, donde Nicholas Hagen atajó un penal decisivo luego de que Rubio Rubín y Carlos Mejía dijeran presente en la red.