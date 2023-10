Con un espíritu elevado después de la emocionante remontada ante Malacateco y con la recuperación de jugadores clave como Andrés Lezcano, Jesús ‘Chucho’ López, Anderson Ortiz y Rodrigo Saravia, el equipo de Comunicaciones partió este lunes hacia Costa Rica para enfrentar el juego de vuelta de los Cuartos de Final de la Copa Centroamericana contra Herediano.

La fecha establecida para el partido entre Herediano y Costa Rica será el miércoles 4 de octubre a las 20:15 horas, y la sede será el Estadio José Fello Meza. En el encuentro de ida, ambos equipos no lograron mover el marcador, terminando en un empate 0-0. Así que, todo quedará en manos del enfrentamiento en suelo costarricense para definir al vencedor.

¿Andrés Lezcano recuperado?

La excelente noticia para Comunicaciones en este próximo encuentro es la recuperación del jugador Andrés Lezcano, quien estuvo ausente en los últimos partidos debido a una lesión. Ahora, vuelve a la convocatoria para este importante partido internacional, brindando un impulso adicional al equipo.

“Han sido meses complicados por la lesión, pero gracias a Dios ya está todo bien y esperamos que no vuelva a suceder algo igual a lo que pasé. Siempre motivado, ir a mi país, saber que estamos en la mirada de todos y tenemos una buena prueba. He estado mes y medio trabajando de buena manera para cuando se me diera el alta médica“, afirmó el jugador para ESPN.

¿Qué necesita comunicaciones para avanzar a semifinales?

Hay que tomar en cuenta dos aspectos importantes, tomando en cuenta a lo que marca el reglamento de Concacaf: si el resultado global entre los dos equipos está igualado al final del tiempo reglamentario del partido de vuelta, el criterio de desempate será determinado del modo siguiente:

Mayor cantidad de goles convertidos como visitantes en el tiempo reglamentario en los dos partidos.

Si siguen empatados, tendrá lugar el procedimiento de tiros desde la marca de penalti, de acuerdo a las Reglas de Juegos de la IFAB.

Así que dado este escenario, el equipo de Comunicaciones avanzaría a las semifinales de la Copa Centroamericana 2023 de la Concacaf si consigue un triunfo o si empata con un gol o más en su visita a Costa Rica ante Herediano.