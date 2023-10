Ronald González ha sido noticia en las últimas semanas en Guatemala y en Costa Rica, luego que se diera a conocer su despido de Antigua GFC, donde no se habían dado mayores detalles y el que menos parecía era lo deportivo, porque los resultados no eran malos en el Torneo Apertura 2023.

González ofreció una conferencia de prensa el viernes en el Sindicato de Futbolistas de Guatemala, en el que dio las razones de su salida o de lo que él pensaba, entre eso también aclaró su relación con Oscar Santis, con quien no escondió su enojo cuando salió expulsado en un partido cuando aún era técnico.

“Con Oscar nunca tuve ningún problema, al muchacho siempre se le habló en privado y después en público, como lo hago con todos los jugadores. Eso no fue ningún inconveniente para nada”, fueron las cortas, pero contundentes palabras de González.

Por otra parte, González mencionó que el trato que recibió por parte de la Junta Directiva no fue el mejor, incluso aseguró que recibió “acoso laboral” y que fue algo que nunca había vivido en ninguno de los lugares donde había trabajado.

“Recibí acoso laboral que, en ningún lugar, en toda mi experiencia, lo había vivido. Acepto las directrices de mis superiores cuando tienen fundamentos técnicos y me lo expresan con criterio, respeto y fundamentado. Siempre he sido anuente a escuchar y recibir consejos que me pueden hacer crecer como profesional”, finalizó.