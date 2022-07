Liga Concacaf: El técnico de Municipal no se confía a pesar de la ventaja abultada

Municipal de Guatemala volvió luego de dos años a laLiga Concacaf y lo hizo para afrontar la ronda preliminar ante el Atlético Vega Real de República dominicana, su regreso no pudo ser mejor porque se impuso 4-0 en condición de visita y prácticamente tiene un pie en los octavos de final, pero su técnico Juan Antonio Torres se mantiene tranquilo.

“Fue un partido muy complicado, tuvimos que salir concentrados, obviamente la cancha sintética nos costó acoplarnos, hay que recuperar al equipo para el juego del domingo y de ahí pensar en el juego de vuelta la otra semana. La victoria es muy importante, el equipo demostró que tiene carácter, demostramos lo que queremos, nos sirve para encarar la siguiente fecha del torneo, salgo con cosas muy positivas”, dijo Torres.

“De ninguna manera está definido esto, el rival nos complicó en el primer tiempo y segundo tiempo, la serie no está definida, en la historia del futbol se han levantado equipos de marcadores abultados, hay que ser serios, esto no está finiquitado. Se hizo lo que se planificó, recuperamos a jugadores que tenían problemas, el futbol de República Dominicana está creciendo, no hay que olvidar que el futbol en general está creciendo”, agregó.

El mexicano también mencionó sobre el mal inicio en el torneo local y que prácticamente quedó olvidado tras ganar en la Liga Concacaf: “Ya le dimos vuelta a la página, pusimos al equipo a punto, la victoria les sirve a los muchachos para que sigan aspirando y sigan soñando, los importantes son los jugadores, yo saco mi análisis, pero le doy el valor a ellos”.

Los rojos ahora se enfocarán en el Torneo Apertura 2022 de la Liga Nacional, en la que buscarán su primer triunfo cuando mañana visiten a Deportivo Achuapa y tratarán de olvidar el 4-1 recibido por Cobán Imperial en la primera jornada.