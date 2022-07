Marcel Hernández todavía no define su futuro y todo apuntaba que se iba a Guatemala, pero su agente aclaró todo.

Marcel Hernández ha sido noticia en las últimas semanas en Costa Rica y en Centroamérica, en especial en Guatemala, luego que se diera a conocer que Municipal estuviera interesado en sus servicios y de tener contactos directos con la Liga Deportiva Alajuelense, por lo que se pensaba que el cubano podría mudarse de país.

Aunque estas dudas fueron despejadas, fue Ernaldo García, representante de Hernández, que charló para el portal Guatefutbol.com y aclaró la situación del futbolista, confirmando que los rojos han mostrado interés en el caribeño, pero aclaró que por el momento esta opción no es posible aunque en un futuro no se descartaría:

“Efectivamente, si hay interés de Municipal sobre Marcel Hernández, pero por ahora el destino del jugador no será Guatemala. Estamos halagados por el interés en Marcel, es una gran institución, el país es muy bonito y sería bueno que estuviera en una liga como la de Guatemala, pero por ahora no llegamos a un acuerdo, aunque no descartamos que se produzca en un futuro”, dijo García.

Además, el agente de Marcel Hernández también dio pistas sobre donde podría estar el futuro futbolístico del delantero, el cual no estaría ni en Costa Rica y tampoco en el continente. “Cualquier cosa puede pasar después, ahora le estamos dando prioridad a los equipos de Asia que también han mostrado interés”.

Marcel Hernández jugó por última vez para Cartaginés y con el que salió campeón, pero lo hizo en calidad préstamo y ahora regresará a la Liga Deportiva Alajuelense, aunque el club y el entorno del futbolista le están buscando una salida.