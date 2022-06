Comenzaron mal las cosas para Rafael Loredo al mando de la Selección de Guatemala en el Premundial Sub-20 de Concacaf al caer derrotado (5-1) ante la Selección de El Salvador. Esto trajo mucha crítica en el entorno de la Azul y Blanco, sobre todo en la prensa local y los seguidores guatemaltecos quienes catalogaron como inaceptable la presentación de la selección. Ante este escenario, el estratega mexicano Rafael Loredo tuvo unas polémicas declaraciones luego del encuentro.

Los dirigidos por Loredo no tuvieron su mejor presentación que no solamente se vio reflejado en el resultado (5-1) sino que además esto pudo haber sido aún más humillante, ya que los salvadoreños generan muchas situaciones de peligro e incluso estrellando varias pelotas en el travesaño, lo que evitó que el escándalo fuese mayor. Pero para Rafael Loredo los grandes responsables fueron los jugadores y si bien es cierto, no habló tanto de su planteamiento como estratega.

Declaraciones de Rafael Loredo

"Primero que nada hay que levantar al grupo, anímicamente hay que levantarlos. Mis jugadores no jugaron ni tantito a lo que saben jugar. Pesó mucho el debut, el empezar este torneo;yo los sentí con pánico escénico, estaban muy influenciados, no estaban sueltos. Simplemente y sencillamente hoy no jugamos al fútbol", aseveró Rafael Loredo luego de la contundente derrota en la primera jornada del Premundial Sub-20.

Por otro lado, El Salvador logró un triunfo importante y por el momento se posiciona en el primer lugar del Grupo C con tres puntos, mientras Guatemala es última sin unidades y una diferencia de -4, Panamá y Aruba son los otros combinados que completarán su participación. Recordemos que en la próxima fecha los salvadoreños visitarán a Aruba, mientras que los chapines jugarán de local frente a Panamá en el estadio Nacional.