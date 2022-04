Darwin Lom y Nico Rittmeyer hace unos meses fueron elementos importantes tomados en cuenta para la Selección de Guatemala. Haciendo vida en el fútbol de los Estados Unidos, también aportando su granito de arena en la Azul y Blanco. Sin embargo, las lesiones y situaciones contraproducentes hicieron que ambos perdieran terreno hasta el punto de quedarse sin equipo. Y por ende, sin un lugar en la Selección Nacional de Guatemala.

Nico Rittmeyer en la época de Amarini Villatoro fue uno de los jugadores más destacados en la Selección de Guatemala. Que a pesar de no cumplir con los objetivos, fue uno de los elementos más determinantes y que más herramientas demostró dentro del campo. Actualmente, Rittmeyer hoy no es tomado en cuenta. Luego de romperse el tendón de Aquiles con la camiseta el Charleston Battery todo cambió para él..

Luego de perderse una temporada completa, el Charleston Battery no quiso contar con los servicios del jugador y se convirtió en agente libre. Actualmente no tiene equipo y por ende no es tomado en cuenta con la Selección de Guatemala en este nuevo proceso dirigido por el profesor Luis Fernando Tena, quien en su momento dejó muy claro que quien no esté en condiciones, no será llamado a la selección.

Por otro lado, Darwin Lom se encuentra en la misma situación. Después de defender los colores del Hartford Athletic en la United Soccer League, el guatemalteco no está pasando por su mejor momento y esto le ha pasado factura en su carrera. Antes era otro de los jugadores tomados en cuenta para la Azul y Blanco, pero ahora sin ritmo de juego, el panorama es complicado.