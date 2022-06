La Selección de Guatemala perdió 2-0 ante Guayana Francesa, en su debut en la Liga de Naciones de la Concacaf en la que busca ser líder del Grupo D para ascender a la Liga A y clasificar a la Copa Oro, pero fracasó en su primer partido y previamente Carlos Ruiz ya había advertido que el rival no sería nada fácil.

Ruiz utilizó su cuenta oficial de Twitter para hacer una publicación, advirtiendo a la Azul y Blanco que enfrente no tendría un contrincante accesible, porque tiene jugadores con experiencia en Francia, además, que ha conseguido buenos resultados en sus últimos juegos y al final el resultado le dio la razón.

“ATENCIÓN, French Guiana NO ES UN RIVAL FACIL!! Que no conozcamos nada de ellos no los hace un rival facil, me puse a revisar sus últimos resultados que no son malos y tienen muchos jugadores jugando en Francia, queremos que gane GUATEMALA siempre, pero humildad, ojo HUMILDAD!”, redactó el goleador histórico de los chapines.

Por otra parte, Ruiz estuvo atento del compromiso, aunque no escribió texto tras confirmarse la derrota de los chapines, se limitó a publicar un tuit con un GIF de unos cangrejos, siendo claro que el futbol guatemalteco continúa en retroceso, siendo claro en su postura luego del decepcionante resultado en la competición.

La Azul y Blanco ahora tendrá que reponerse en sus siguientes encuentros, el domingo tendrá la primera oportunidad cuando reciba a Belice, luego en las próximas jornadas visitará a Republica Dominicana y luego estos le devolverán la visita.