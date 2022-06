Se viene un partido fundamental para Guatemala, luego de haber caído en el debut ante Guayana Francesa y haberle ganado 2-0 a Belice. Los chapines tendrán a República Dominicana, una selección que convocó varios legionarios que están en Europa y que no parece ser el mismo combinado accesible de siempre.

El entrenador de los caribeños, Iñaki Bea, habló con la prensa en la previa al partido de la Azul y Blanco. Primero analizó el juego de los dirigidos por Luis Fernando Tena y hasta los comparó con un equipo de fútbol. Tras esto, les lanzó una advertencia para que no se confíen en el choque de mañana.

“A nivel futbolístico, Guatemala es totalmente diferente a lo que plantea Guayana Francesa y Belice. Son dos maneras de jugar diferentes, se tiene un estilo de juego muy claro con señas de identidad y al final ayuda que se tenga mucho jugador local para hacer microciclos. Para mí, Guatemala es más un club de fútbol, que una selección, porque tienen la fortuna de poder conocerse, juntarse y además entrenar juntos”, comenzó declarando en su entrevista con ESPN Digital.

Y agregó: “Si Guatemala está por encima, evidentemente sí, no podemos decir que no. Es una selección que juega más como equipo, tiene las cosas muy claras. Nosotros como dominicanos estamos empezando en esto, nuestro deporte rey es el béisbol. Ahora vamos a competir y estoy convencido que vamos a poner las cosas muy difíciles a Guatemala, pero evidentemente el rol de favorito por todo, lo tiene Guatemala, no podemos engañarnos”.

Para finalizar, Iñaki Bea cerró: “Como fortalezas tienen muy bien mecanizados ciertos movimientos que son difíciles y eso se debe a que son muchos jugadores del área local, con muchos días de entrenamiento y han podido hacer muchos microciclos. Como debilidad, República Dominicana tiene que llevarlos a eso. Queremos ser más fuertes con el ritmo y la intensidad, pensar antes que ellos, dominar la segunda jugada y si somos capaces de eso, estaremos más cerca del éxito y por ende de la victoria”.