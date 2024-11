Leonardo Menjívar comienza a calentar el partido de Alianza vs Águila

Alianza y Águila se enfrentarán mañana en la actividad del Torneo Apertura 2024 de la Primera División de El Salvador, en el que salió a dar el primer golpe fue Leonardo Menjívar, que analizó lo hecho por su equipo en el torneo y a pesar de no ser el mejor rendimiento no titubeó en decir que en las finales se verá la mejor versión.

Además, Menjívar también fue contundente sobre su punto de vista del encuentro ante los anaranjados, en el que espera tener revancha del primer duelo y fue claro en decir quien es el mejor equipo salvadoreño, dando una declaración que sentó fuerte a pocas horas del encuentro.

El mensaje de Menjívar previo al Alianza vs Águila

“El equipo no ha venido siendo muy constante como es costumbre de que el Alianza siempre cada partido lo domina. Hemos jugado un partido, lo ganamos y el siguiente no son los resultados que quisiéramos. No hemos tenido la constancia que siempre el equipo ha mostrado. Sabemos que no ha sido nuestro mejor torneo. Tenemos que mejorar ciertas cosas en el entrenamiento. Estamos tranquilos”, dijo.

“Debemos tenernos más confianza. Ganamos un partido, pero el siguiente lo perdemos. Necesitamos mejorar esa consistencia que siempre caracteriza al Alianza, que es ganar partido tras partido. En la etapa de los cuartos de final, que ya estamos clasificados, tenemos que mejorar“, agregó.

Por último, habló de lo que se debe esperar para la instancia final: “No cabe duda de que lo vamos a hacer porque, obviamente, Alianza es el mejor equipo de El Salvador. El domingo va a ser un partido bonito contra Águila para la gente. Es una revancha del último partido que no nos vimos bien”

¿Cuándo juegan Alianza vs Águila?

El choque de los elefantes contra los emplumados se disputará mañana a las 15:15 horas en el estadio Cuscatlán, por la vigésima jornada del Apertura 2024 de la Primera División de El Salvador.