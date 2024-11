La Selección de El Salvador está cerca de volver a la actividad en la Liga de Naciones de la Concacaf, en la que buscará confirmar su ascenso a la Liga A y para esto, David Dóniga elegirá lo mejor que tiene para estos juegos trascendentales, aunque la elección de un jugador ya está creando conflicto.

Específicamente se trata de Emerson Mauricio, quien desde hace varias semanas ha estado sin jugar por una lesión, pero Jorge Rodríguez, entrenador de Alianza, informó que el delantero está en una lista preliminar algo que no gusta para nada en el club y que esperan no agrave las molestias del futbolista.

La molestia de Alianza por Emerson Mauricio

“(Emerson Mauricio) Era nuestro mejor jugador, era nuestro goleador, en el momento que estaba sucediendo. Pero tenemos fe de que se va a incorporar, la otra semana, a los entrenamientos para empezar“, comenzó diciendo el Zarco Rodríguez.

“También ha sido convocado a la Selección, preliminarmente, para los partidos que hay ahora. Pero nosotros no lo vamos a poner antes de esos partidos, porque creemos que no está preparado, no ha entrenado ningún día, ni una semana“, agregó

“Y venir a jugar esos partidos internacionales con la Selección va a ser muy duro. Esperamos nosotros la cordura y si se lesiona la responsabilidad va a ser totalmente de la Federación. Ellos saben, el doctor de la Selección sabe que no ha entrenado. Me imagino que lo van a llamar nomás para ver cómo está”, siguió.

Por último, Rodríguez aclaró que para él, Mauricio aún no está disponible: “Pero realmente, eso recae en los médicos de la selección, en el cuerpo técnico de la Selección. Nosotros no lo vamos a utilizar, nosotros tenemos planificado darle unos 10-15 minutos contra FAS en Santa Ana (jornada 21); y después contra Platense, para el cierre del campeonato“.