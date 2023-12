El crecimiento de los jugadores centroamericanos no siempre es meteórico en cuanto al salto en las carreras individuales. Sin embargo, eso no le sucedió a Leonardo Menjívar en su trayectoria futbolística.

Para el jugador salvadoreño, se dio un paso enorme con la transferencia al fútbol costarricense hacia Liga Deportiva Alajuelense en un movimiento hacia adelante enorme. Aun así, el contraste más visible para Menjívar fue cuando enfrentó a Estados Unidos con su selección. En una entrevista con el programa ‘El After’ de El Gráfico TV, Menjívar contó una divertida historia.

“Quise cambiar la camiseta con Christian Pulisic, pero no me la quiso dar. Estaba enojado, pese a que habían ganado. Le hablé y le jalé de la camiseta, le dije que si podíamos intercambiar camiseta. No sé si me entendió porque le hablé en español, le señalé la camiseta, pero hizo como que no quería, entonces me fui.”

Menjívar se refirió a su experiencia en el exterior

Liga Deportiva Alajuelense tuvo un fin de semestre no tan ideal por la derrota en la semifinal. Recibir una goleada como visitante contra Herediano en la ida los dejó afuera, pero consiguieron un par de títulos.

Menjívar no fue un jugador con tanta participación al haber estado en apenas seis partidos en la liga costarricense, un dato que no le quita nada de mérito considerando cómo fue su llegada al club.

Menjívar expresó que su siguiente paso era incierto a mitad de año: “Yo nunca creí llegar a profesional, apenas estoy empezando, quiero lograr más de lo poco que he logrado. Siempre soñé estar en la selección, pero yo estaba estudiando en la universidad y jugando en Chalate.”

Menjívar comentó acerca de lo influyente que fue competir para El Salvador: “Salió la oportunidad de estar en selección y la oferta del extranjero fue inesperada. Nunca pensé que jugaría en el extranjero, era un simple estudiante que le gustaba el fútbol. Me pongo a pensar a veces ¿qué estoy haciendo aquí?”