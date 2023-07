Si bien la Selección de El Salvador no logró superar la fase de grupos de la Copa Oro 2023, los reportes indican que Hugo Pérez seguiría al frente del combinado nacional. Él manifestó que no piensa renunciar —tiene contrato hasta 2025—, a menos que la Comisión Normalizadora así lo decida. Y los futbolistas también le expresaron su apoyo.

De hecho, el técnico confirmó que regresará al país una vez renueve su pasaporte para comenzar a preparar los juegos por la Liga de Naciones 2023-24 contra Guatemala, el 7 de septiembre, en el Doroteo Guamuch Flores, y Trinidad y Tobago, el 10, en una sede a confirmar por la FESFUT. Sin embargo, se encontrará con un inconveniente.

Pérez ya no podrá realizar microciclos de trabajo con los jugadores de la liga local debido a que la asamblea de presidentes Primera División decidió que no los prestarán hasta tres días antes de las fechas FIFA. Así es que los elementos que convoque, legionarios incluídos, se pondrían a su disposición recién el 4 de septiembre.

“Hemos tratado de poner la mayoría de juegos en fines de semana. Se vienen fechas FIFA en las cuales se va a tener que prestar a los jugadores y eso va a ser muy importante porque como liga sí estamos de acuerdo en respetar el reglamento FIFA, los estatutos de FIFA, prestar a los jugadores únicamente en fecha FIFA”, dijo Miguel Anaya, representante de Alianza en la Primera División.

Cabe destacar que el ex jugador de FAS no definió una fecha de inicio para los entrenos debido a que la Federación Salvadoreña aún no aprobó los calendarios para el Torneo Apertura 2023 y el Clausura 2024. Ante este escenario de discordancia, resta ver qué rol juega el nuevo director deportivo de selecciones nacionales, Diogo Gama.