El Salvador quedó ayer eliminado en la fase de grupos de la Copa Oro 2023, por lo que rápidamente los medios consultaron a Hugo Pérez sobre su continuidad, tomando en cuenta que quedó fuera más rápido de lo que se tenía pensado y que no se lograron los objetivos.

Pérez fue contundente con los periodistas en la conferencia de prensa, al indicar que todo depende de las autoridades del país, pero a lo que él respecta no tiene intenciones de irse: “Si de parte de la Normalizadora deciden que tengo que dar un paso al costado, lo haré, claro”.

“Yo ya lo he dicho que tengo contrato hasta el 2025. Nosotros hemos trabajado y seguimos trabajando y no he pensado en renunciar. Primero porque hemos sido honestos con la gente en El Salvador y algunos no les ha gustado esa honestidad. Segundo, por trabajo, por sacrificio y tratar de tener una selección competitiva”, agregó.

El seleccionador recalcó que todo depende de la Comisión Normalizadora: “Todos tenemos un jefe en cualquier trabajo y la normalizadora es la que está encargada y si ellos piensan que tengo que dar un paso al costado, no hay problema. Yo no soy un cobarde, sería un cobarde si me voy después de una eliminación”.

La Selecta retornará al país en las próximas horas, Hugo Pérez deberá presentar un informe sobre lo sucedido en la Copa Oro y será cuando se sepa si es confirmado para seguir en el proyecto de cara a la Copa del Mundo del 2026.