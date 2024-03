Eriq Zavaleta es uno de los legionarios que decidió no aceptar convocatorias de la Selección de El Salvador, algo que sin duda dio de que hablar y hasta el momento no hubo una postura clara. El zaguero del Galaxy de la MLS finalmente habló de la situación y dejó claro que aún no es fácil para él decir si regresará a La Selecta.

¿Regresará?

“La verdad es que no sé, tengo un hijo y la última vez que hablé sobre esto a finales de la temporada pasada es de qué es complicado irse con un hijo, han sido 10 días, dos semanas aquí en la pretemporada y es complicado dejar a mi esposa”, dijo a El Gráfico.

“Pero también que creo que la selección está en un periodo de transición y para mí es importante que los jugadores jóvenes tengan experiencia porque estamos tratando de planear de aquí a seis o 10 años Desafortunadamente en los deportes no puedes jugar tanto tiempo, obviamente como un competidor quiero estar con el equipo siempre, pero también pienso que el desarrollo de los jugadores es importante”, agregó.

“Entonces, entre ser padre, el entrenador, la cultura, quiénes son los jugadores, los objetivos del equipo…necesito más respuestas para tomar una decisión por ahora lo tomo día a día, pero siempre trato de tener mi cuerpo lo mejor posible para cuando tenga la decisión puede hacerlo lo mejor”, mencionó el defensor.

¿Qué opina de los que dicen que no siente los colores?

“Es imposible decir eso, ellos no saben cómo me siento, tengo pasión por el país, tengo pasión por los fanáticos que compran el boleto para ir al partido, por el que lo ve por televisión. Tengo sangre salvadoreña, eso es algo que no puedes quitarme, besé el escudo porque me importa el país, me importa la federación, me importa la felicidad del país”, aseguró.

“El apoyo que he recibido desde la primera vez que llegué El Salvador es el mismo que tengo al día de hoy, mucho amor y respeto de personas que deseen que sea parte del equipo, porque también hubo gente que no quería que fuera parte del equipo y el amor que sientes te ayuda y te da la confianza de dar lo mejor de ti. Recibo muchos mensajes y desearía explicar la situación, pero no es tan fácil”, finalizó.

Zavaleta también dejó claro que no está de acuerdo con el manejo que tiene la Federación de Futbol, una muestra de eso es que en el tiempo que no ha jugado han existido tres entrenadores: Hugo Pérez, Rubén De La Barrera y David Doniga.

¡Atención, aficionados! Únanse al nuevo canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y manténganse al día con las últimas noticias