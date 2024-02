La Selección de El Salvador ha vivido una autentica pasarela de entrenadores en el último año, luego de la salida de Hugo Pérez llegó el español Rubén de la Barrera quien apenas estuvo en el cargo y ahora está su compatriota David Dóniga, algo que es lamentable para el defensor Eriq Zavaleta.

Zavaleta charló con El Gráfico del país cuscatleco, en el que fue claro que no le gusta esta manera en que se manejan los procesos, porque esto no permite que pueda haber una estabilidad y es algo que afecta de cara a las competiciones que se afronta, además que es perjudicial para los jugadores.

Su crítica

“Desde que no estoy en la selección han estado dos entrenadores, eso no es estabilidad para competir al alto nivel. En selecciones hay que tener estabilidad. El equipo ha cambiado cuatro o cinco veces desde que me fui, es un equipo casi completo cada partido, no hay estabilidad ahí”, dijo.

Decepcionado

“Mi pensamiento fue que cuando entramos a este ciclo mundialista íbamos a tener estabilidad y que el equipo que ha jugado junto en varias ocasiones y que tenía la chance de poder ir a esta eliminatoria en un alto nivel seguiría”, opinó.

“Entiendo que no tenemos resultados con Hugo, entonces la decisión fue que el técnico se tenía que ir, pero con el cambio del equipo tendría que haber un cambio y no creo que haya sido lo mejor”, agregó el defensor que milita en el Galaxy.

¿Su regreso?

“Desde que me fui hay jugadores que ya no van, hay otros que han regresado , hay otros que han vuelto y que no habían han estado. Al final quiero es que el equipo sea lo más exitoso que se pueda y que estén en la cima, pero si no hay estabilidad arriba va a ser complicado”, agregó.

“No estoy listo para decir doy un paso al costado de la selección, pero también no puedo decir que quiero estar en el próximo campamento porque en este momento tengo muchas preguntas”, concluyó el zaguero sin dar pistas sobre su regreso.

