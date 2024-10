El Salvador vs. San Vicente se enfrentarán mañana por la tercera jornada del Grupo C por la Liga de Naciones Concacaf.

El Salvador vs. San Vicente: hora, TV y dónde ver el partido por la Liga de Naciones Concacaf

El Salvador ha tenido un desempeño impecable en la Liga de Naciones de la Concacaf, logrando victorias en todos sus partidos hasta el momento. Ahora, su objetivo es mantener esta racha cuando enfrenten a San Vicente y las Granadinas este jueves por la jornada 3 del Grupo C, en un partido crucial que los acercaría aún más a asegurar su clasificación a la Copa Oro.

Además de buscar el boleto a la Copa Oro, El Salvador está enfocado en regresar a la Liga A de la Concacaf, la categoría más alta del torneo. Un triunfo en su próximo encuentro sería un paso importante hacia ese objetivo, consolidando su posición en el grupo y fortaleciendo su aspiración de competir al más alto nivel en la región.

¿A qué hora juega El Salvador vs. San Vicente por la Liga de Naciones Concacaf?

El Salvador jugará mañana jueves 10 de octubre contra San Vicente y las Granadinas en el Estadio Arnos Vale a las 19:00 horas, horario de El Salvador. Este enfrentamiento será clave para los salvadoreños en su camino hacia la clasificación a la Copa Oro y el ascenso a la Liga A de la Concacaf.

¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE a El Salvador vs. San Vicente?

El partido entre El Salvador vs. San Vicente por la jornada 3 d el Grupo C de la la Liga de Naciones Concacaf se podrá ver a través de Canal 4, TCS GO y Tigo Sports SV.

El Salvador vs. San Vicente: ¿Cómo llegan los salvadoreños?

En septiembre, El Salvador logró imponerse en sus partidos, superando a Islas Montserrat con un contundente 4-1 y derrotando a Bonaire 2-1. A pesar de estos buenos resultados, el equipo dirigido por David Dóniga no ha logrado convencer del todo a la afición ni a los críticos, ya que su estilo de juego ha generado dudas sobre su efectividad y consistencia.

David Dóniga, quien asumió el mando de la selección salvadoreña en enero de 2024, ha enfrentado desafíos en su intento de implementar una propuesta táctica que no ha terminado de cuajar. Aunque los resultados han sido positivos, la forma en que se han obtenido deja preguntas sobre la solidez del proyecto a largo plazo.

El Salvador vs. San Vicente: ¿Cómo llegan los sanvicentinos?

Por otro lado, la Selección de San Vicente y Granadinas llega a este compromiso invicta con una victoria y un empate en sus primeras dos presentaciones. En su debut de esta fase de la Liga de Naciones en septiembre, empató 1-1 contra Bonaire y ganó 2-0 a Montserrat