El final de la fase regular del Torneo de Clausura 2023 de la Liga Nacional de El Salvador se acerca y la pelea por los cupos en la zona de clasificación se hace más grande que su propia capacidad; a falta de cuatro fechas hay 6 espacios pero 10 clubes candidatos.

Matemáticamente, todos tienen posibilidades de clasificarse a la fase final. Los únicos equipo que se aseguraron su lugar son Águila, con 37 puntos, y Alianza, con 32. El resto, puede quedar afuera dependiendo una serie de resultados. Habrá una interesante batalla para meterse entre los clasificados para la siguiente ronda.

FAS se encuentra cuarto, pero la distancia con el primer club que se queda afuera es de solo 5 puntos. Deberán sacar buenos resultados para asegurarse un lugar en los cuartos de final. En este momento se estarían enfrentando contra Ángel Firpo.

CD FAS: Necesita seis puntos para clasificar

De visita vs Firpo, 26 de abril, 3:15 pm.

De visita vs Alianza, 29 de abril, por definirse.

De local vs Isidro Metapán, 06 de mayo, por definirse.

De local vs. Dragón, 13 de mayo, por definirse.

Luego de definirse los 8 clubes clasificados a la siguiente fase, seguirá la segunda parte con formato de cuartos de final de ida y vuelta. De la misma manera serán las semifinales. Los equipos vencedores de cada semifi clasificarán a la final a partido único en sede neutral para definir el campeón del torneo que clasificará a la Copa Centroamericana.