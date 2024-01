Bryan Landaverde no continuará en FAS y ya tiene nuevo club en la Liga Mayor

Bryan Landaverde, reconocido por su paso en la selección nacional y figura destacada del FAS, no continuará en el 2024. El mediocampista anunció su partida del club después de cinco años y dos títulos obtenidos con el equipo santaneco.

El jugador expresó que esta decisión no fue propia, sino del cuerpo técnico que optó por no contar con él para el Clausura 2024. Su contrato finalizaba en estos días y decidieron no renovarle para que se vaya a otro equipo.

En un mensaje de agradecimiento, Landaverde destacó su paso por el FAS: “Me voy satisfecho por mi buen rendimiento y desempeño dentro y fuera de la cancha, lo di todo por el equipo y gracias a Dios logré levantar dos copas. Lastimosamente es decisión técnica por la cual ya no formaré parte del equipo“.

El mediocampista fue parte fundamental en la conquista del Clausura 2021 y el Apertura 2022. Durante su estadía en el FAS, su rendimiento le valió ser considerado por el seleccionador Hugo Pérez, participando en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y en la Nations League, representando así a El Salvador a nivel internacional.

¿Dónde continuará su carrera Bryan Landaverde?

Landaverde fue confirmado como una de las últimas adquisiciones de Municipal Limeño, que se ha mantenido activo realizando movimientos luego del cierre del 2023. Será el sexto equipo del centrocampista en su carrera, se suma a FAS, Águila, Firpo, Juventud Independiente y UES.

Por otro lado, a pesar de los nuevos fichajes del equipo auriazul, la directiva del Limeño ha anunciado algunas bajas de cara al próximo torneo. Será un equipo casi completamente nuevo el que comience el 2024.

¿Cuáles son las bajas del Municipal Limeño en este mercado?

Entre los jugadores que no continuarán en el equipo se encuentran: Roberto Miguel Llamas, Juan de Alba, Moises Mejía, Cristian Cisneros y Carlos Anzora. Además, se ha mencionado que Cristian Gil, colombiano nacionalizado salvadoreño, está marcado como “transferible” en el actual mercado de fichajes.

