El fútbol de El Salvador atraviesa semanas más que volátiles. Por la no adecuación de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) a la Ley General de los Deportes que el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) impulsó, esta última entidad impuso una Comisión Normalizadora quitando la directiva vigente.

Ante esta situación, la FIFA advirtió que podría caber una suspensión por injerencia de terceros, por lo cual el órgano transitorio fue desplazado y se está a la espera de uno que la propia casa madre del fútbol mundial escoja. En el medio, el deporte rey está paralizado en suelo cuscatleco, así como también cientos de puestos de trabajo en la entidad que lo regula.

Hugo Pérez, director técnico de La Selecta, explicó (en diálogo con El Salvador Fan Club, de radio Vive 102.1 FM) como esto repercute a nivel personal: "Ni siquiera nos han pagado, nos deben dos meses". Sin embargo, detalló que esto se debe a que "no es porque no quieran pagar, sino porque simplemente no hay nadie que entre y tenga el poder para empezar a solventar todas las cuentas".

"No hay nadie ahí que firme cheques, no hay nadie que venga y tenga el poder para solventar las deudas", repitió el estratega nacional, que mencionó que esto también se aplica a todo su cuerpo técnico y más de 100 personas que trabajan en la Fesfut. Por otro lado, deslizó la posibilidad de enfrentar a Perú en la próxima fecha FIFA de septiembre.

A la espera de una resolución, con la FIFA teniendo como prioridad la organización de Qatar 2022 y la suspensión de India, se mantiene en vilo aún en el presente el porvenir del balompié cuscatleco.