La Selección de El Salvador no está pasando su mejor momento, es por ello que el profesor Hugo Pérez habló para el programa del Güiri al Aire sobre lo que se debe mejorar en La Selectay además sus logros en el tiempo que tiene al mando de los salvadoreños. Actualmente se encuentran en la penúltima posición en la clasificación del Octogonal Final rumbo al Mundial de Qatar 2022 y es por ello que para el entrenador salvadoreño, de no mejorar y cambiar cosas en lo interno, seguirán cometiéndose errores de hace 40 años.

Recordemos también que hace unas semanas desde el sitio oficial de la MLS daban a Hugo Pérez como uno de los candidatos para dirigir en la máxima categoría del fútbol de los Estados Unidos. Esto debido a los malos resultados que ha venido teniendo bajo el mando de la Selección Nacional de El Salvador y también por los reiterados "choques" que se han venido presentando en lo interno de La Selecta con algunos dirigentes.

"Queremos terminar la octagonal de una manera digna si al final no nos quedan chance aunque faltan seis juegos, hay personas que aún piensan que podemos clasificar y no lo refuto, pero siento que esos partidos nos colocarán en dónde estamos realmente. Ya me di cuenta que luego de esto que hemos pasado no podemos dar ya más ventaja a los futuros rivales, de lo contrario seguiremos diciendo que solamente vamos a participar en el próximo Mundial", comentó Hugo Pérez para el programa del Güiri al Aire.

"Seguiremos como hace 40 años si no hay una evaluación interna. Acá existen situaciones personales donde se preocupan más en las cosas personales que en conjunto, acá se debe de trabajar de la mano entre la FESFUT y la liga mayor, nos guste o no nos guste el reflejo de la selección que tenemos con el nivel de la liga y ya he tenido problemas por señalar eso, porque no hemos aprendido a autocriticarnos para saber dónde estamos", concluyó Hugo Pérez haciendo una fuerte crítica a lo interno en la Selección Nacional.

Recordemos que los cuscatlecos cerraron el 2021 con dos compromisos de carácter amistoso en diciembre. El primero fue un 1-1 ante Ecuador, seguido por la derrota in extremis 0-1 ante Chile. "He pedido jugar contra un equipo de Asia, si es posible. Ya sea Japón, Corea o China, porque son selecciones que tienen ciertas características a lo que nos va a dar Estados Unidos", manifestó Pérez, que ha insistido con los microciclos. Los norteamericanos serán su primer rival en la próxima ventana del Octagonal, seguidos por Canadá y Honduras.