Hugo Pérez: "Si no se resuelve yo no tengo problemas, la verdad va a salir"

Siguen las repercusiones por los extraños dichos de Hugo Pérez sobre problemas internos dentro de la selección de El Salvador y en plena Eliminatorias Concacaf. El entrenador de la Selecta había contado que sufría presiones y que sus enemigos estaban adentro. Pese a sus declaraciones públicas, se desconoce realmente a lo que se esté refiriendo el estratega.

En su regreso a tierras cuscatlecas, el DT habló con la prensa en el aeropuerto y reveló que tuvo una conversación a solas con el presidente de la FESFUT. Además, descartó que Hugo Carrillo tenga que ver con estos problemas que él acusa estar sufriendo desde hace unas semanas y volvió a dejar la duda sobre lo que acontece.

"Logré hablar con él, y esta semana se tiene que resolver este problema, pero quiero aclarar una cosa: esto no tiene nada que ver con el presidente. La verdad va a salir", comenzó contando Hugo Pérez frente a los periodistas que lo estaban esperando dentro del aeropuerto para saber las novedades sobre este extraño caso.

Y agregó detallando que este problema podría llegar a su fin en estos días: "Esta semana se tiene que resolver esto, y si no se resuelve yo no tengo problemas, la verdad va a salir. Yo espero que se resuelva y si no...mi conciencia la tengo tranquila, yo me voy a dormir todos los días a mi casa gracias a Dios bien".

Para finalizar, Hugo cerró: "No tiene que ver con presión, son chismes y chambres. Yo lo que quiero es que nuestra selección esté tranquila, que todos trabajamos, todos, cuando hablo de todos, hablo de todos en el país. La mayoría de gente nos está apoyando porque están viendo el cambio que estamos haciendo, pero también debemos aprender a vivir todos en paz por el bien de nuestra selección y nuestro país, esa es la realidad".