Club Deportivo FAS tuvo un cierre de año soñado. A pesar de algunos traspiés, se coronó campeón del Apertura 2022 tras eliminar en las semifinales a su clásico rival, Águila, por penales (4-3) tras empatar 1-1 en el global y se impuso a Jocoro en la gran final por 2-0. Este título, el decimonoveno de Primera División de su historia, terminó clasificándolos, además, a la Copa Centroamericana.

A días de que los Tigrillos debuten en el Clausura 2023 y, meses después, se estrenen en el certamen continental, en Fútbol Centroamérica lo mantendremos informado de las llegadas, bajas y rumores en torno al mercado de pases de FAS.

Altas

Los nuevos futbolistas que se pusieron a las órdenes de Octavio Zambrano en estos días son: Kevin Reyes, quien regresó tras marcharse en septiembre al Alashkert de Armenia; Jairo Martínez (Atlético Marte); Roberto "Toro" González (Santa Tecla), Cristian Gil (Isidro Metapán); Luis Guillermo Madrigal (Correcaminos – México) y Wilson Gómez (Club Petrolero – Bolivia).

Además, destaca la renovación por dos años del zaguero Rudi Clavel, capitán y hombre vital en la defensa fastaneca. "Me siento muy cómodo y quiero llegar a hacer muchas cosas, no sólo quedarme con el título ganado, sino que quiero ser un ganador en FAS", le comentó el seleccionado nacional al programa Los ex del fútbol.

Bajas

El conjunto Fasista presenta varias salidas, siendo una de las más sensibles la de Luis Ángel "Quick" Mendoza. El mexicano fue el MVP de la final ante Jocoro y una pieza fundamental durante todo el torneo, anotando 3 goles en 14 partidos. Las otras bajas de elementos foráneos son el colombiano Yilmar Filigrana y el uruguayo Santiago Carrera.

Los únicos dos cuscatlecos que abandonaron las filas de FAS para el 2023 son Erivan Flores, quien deja el club luego de ocho años y dos títulos para unirse al Metapán del "Zarco" Rodríguez; y Denis Pineda, tras su segunda etapa como Tigrillo. Por otro lado, se anunció la baja de Marvin Márquez por lesión, aunque no se especificó por cuánto tiempo.