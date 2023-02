CD FAS vs. Atlético Marte jugarán hoy en la fecha 2 del Clausura 2023 de El Salvador. Conocé a qué hora y por qué canal de TV y streaming ver el partido EN VIVO y ONLINE.

FAS vs. Atlético Marte EN VIVO: cuándo juegan, horario y por qué canal ver hoy el partido por la jornada 2 del Clausura 2023 de la Liga Mayor de El Salvador

Club Deportivo FAS y Atlético Marte se enfrentarán en la 2ª jornada del Torneo Clausura 2023 de la Primera División de El Salvador. A dicho compromiso, Tigrillos y Marcianos llegan con la necesidad de recabar su primer triunfo para acercarse a la cima del campeonato, que también se la disputarán hoy mismo Águila, Isidro Metapán, Alianza y Jocoro.

Atlético Marte vs. FAS: cuándo, a qué hora juegan, cómo y dónde ver el partido

El encuentro de Liga Mayor entre Atlético Marte y FAS se jugará hoy, miércoles 1 de febrero, en el Estadio Jiboa de San Vicente a partir de las 3:30 p.m. de El Salvador. Y se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de Tigo Sports .

Atlético Marte vs. FAS: cómo llegan los Marcianos

Los dirigidos por Osvaldo "Pichi" Escudero igualaron 1-1 con Firpo en el debut. No pudieron sostener la ventaja que les dio Luis Ibarra (34') de penal y posteriormente no incomodaron al cuadro Usuluteco, que no registró ni un triunfo en el último Apertura. Recordemos que Marte, octavo en la tabla acumulada con 13 puntos, necesita sumar para tomar aún más aire.

Atlético Marte vs. FAS: cómo llegan los Fasistas

FAS tuvo un discreto inicio el domingo al empatar 2-2 con Once Deportivo. Kevin Reyes (42', 48') anotó un doblete para el conjunto de Octavio Zambrano, que para hoy no podrá contar con Rubén Marroquín y Lizadro Claros. Sin embargo, el historial le trae sensaciones positivas en la previa, pues no regisra derrotas con Marte tras su regreso a la Primera División.

Atlético Marte vs. FAS: último partido entre ambos

El último cruce entre FAS y Atlético Marte data del 19 de octubre, en la jornada 9 del Grupo B del Apertura 2022. Dicho cotejo acabó en triunfo 1-0 de los Tigrillos gracias al gol de Marvin Márquez (42').