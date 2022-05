Por la liga de El Salvador han pasado centenares de extranjeros y en general todos han quedado con un buen recuerdo. Pero una de las excepciones es la de Hilario Tristán, futbolista nacido en México. Fue parte de la plantilla del Sonsonate durante el Apertura 2018 y se fue con una imagen muy mala del campeonato.

El jugador azteca participó del podcast Obra del Deporte y empezó a comparar el fútbol de su país con el salvadoreño. Sus dichos fueron muy fuertes y terminó destrozando tanto el equipo en el que pasó como el torneo. Hasta le apuntó a sus técnicos en ese momento: Mario Elías Guevara y Hugo Marcelo Ovelar.

"Yo creo que en México, el fútbol amateur es más profesional que en El Salvador. Entrenabas todos los días, pero creo que el que nos entrenaba no era ni entrenador. No hay una estructura, no hay una metodología, no hay un sistema de juego, no hay ni siquiera entrenadores; o sea, el entrenador pasaba por mí en una moto y yo iba sin casco, ¿Qué necesidad de andar así?", comenzó Tristán.

Además, agregó que no le gustó ni siquiera el país y decidió marcharse mucho antes de que terminara su contrato: "Le dije a mi esposa que a los seis meses ya iba a renunciar y vámonos. Mi contrato era de un año, con una cantidad que al final de cuentas ni me la pagaron, ni me la respetaron, nada".

Para finalizar, Hilario Tristán analizó como se fue en el fútbol salvadoreño y solo rescató a un club: "La liga es de mucho contacto, mucha fuerza, mucho pelotazo, no hay un equipo, si acaso el Alianza es el que más o menos juega, pero los demás es mucho contacto y mucho roce".