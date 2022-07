Enrico Dueñas buscará destacar en España luego de no tener continuidad en Holanda.

El atacante salvadoreño Enrico Dueñas Hernández tendrá un cambio radical en su carrera futbolística, luego que tomara la decisión de dejar el futbol de Holanda tras no tener la regularidad deseada en el Vitesse, por lo que buscó otro país para poder tener el protagonismo que se espera del centroamericano.

Este día se dio a conocer por parte de la institución holandesa que fue el mismo futbolista que manifestó su deseo de salir, luego que se llegara a un acuerdo tras no poderle cumplir sus exigencias deportivas y por eso se le buscó otra alternativa futbolista y esta terminó siendo el Cartagena B de España.

“Enrico nos ha indicado que le gustaría dar el salto a España. Por supuesto, esto se debe en parte al hecho de que todavía no había perspectivas de jugar en el Vitesse. No podíamos ofrecerle eso todavía", fueron las palabras que dio el técnico Benjamin Schmedes al dar a conocer las razones de su no continuidad con el Vitesse.

El Cartagena FC no perdió tiempo en dar a conocer la incorporación, porque rápidamente lo dio a conocer en sus redes sociales y dio a conocer que el futbolista llegará al país ibérico esta tarde, siendo mañana el día que realizará su entreno y ponerse a disposición del entrenador.

El salvadoreño jugará por primera vez fuera de Holanda, luego que fuera parte del ASC Waterw JGD, Almere Juvenil, Ajax Juvenil, Ajax Sub-17, Vitesse Sub-19, Vitesse Sub-21, Vitesse y FC Eindhoven.