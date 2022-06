El Salvador vs. Granada: qué dicen las casas de apuestas

Se viene del debut de El Salvador en la Liga de Naciones de Concacaf y será ante Granada. Los cuscatlecos se encuentran en el Grupo D la Liga A junto a los caribeños y Estados Unidos. Es importante ganar este encuentro por una importante diferencia de gol, ya que, el principal rival a superar son los norteamericanos.

El Salvador vs. Granada: cómo llegaron cada uno de ellos

El Salvador llega en medio de varias problemáticas extrafutbolísticas. Tras no poder clasificar a Qatar 2022, Alex Roldán decidió tomarse un tiempo y rechazó la convocatoria para este torneo. Hugo Pérez intenta no sufrir más bajas, pero también no tiene la mejor relación con los directivos de la Federación.

Granada, por su parte, llega sin mucho ritmo para este encuentro y solo disputó 2 partidos durante este año. Fueron un empate ante Gibraltar y una caída por 1-0 frente a Andorra. Para este partido contarán con algunos legionarios que le servirán para aumentar el nivel dentro del campo.

Según el sitio Oddsportal, y con una consulta realizada el 3 de junio a las 10:10 (UTC), es El Salvador es el amplio favorito de las casas de apuestas. Su victoria cotiza 1.18 de promedio, mientras que el empate está emplazado en 6.06 y la derrota en 14.88. Hay además algunas cotizaciones extremas.

Quienes más pagan por el triunfo de los cuscatlecos son GGBET y N1 Bet (1.20) y quien menos retribuyen son BetFinal, Lasbet, VOBET y bet365 (1.16). Por otra parte, los que más confianza les tienen a los granadinos es bwin(12.00); mientras que 10x10bet tiene el momio más alto (19.00). Apostar por los ticos podría ser una gran inversión.