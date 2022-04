La Selección de El Salvadorcontinuó hoy con sus entrenos de cara al partido amistoso que sostendrá el domingo ante su similar de Guatemala, que será parte de la preparación para afrontar la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf en Junio, pero en las últimas horas se confirmó que Dennis Pineda no podrá estar en dicho encuentro.

Hugo Pérez, Seleccionador Nacional de La Selecta, fue el encargado de confirmar la noticia y las causas de la ausencia de Pineda, dando a conocer que no podrá viajar porque no ha completado su esquema de vacunación, algo que es imprescindible para poder ingresar a Estados Unidos, truncando así su retorno luego de bastante tiempo.

"Me di cuenta recién que Dennis Pineda no viajará. El resto de los que están con nosotros viajarán el viernes. Dennis no se ha puesto todas sus vacunas y para entrar a Estados Unidos, si no eres americano (estadounidense), tienes que tener todas las vacunas. Él no tenía eso todavía así que lamentablemente no podrá viajar", dijo Pérez.

Por otra parte, Hugo Pérez fue cuestionado si esta baja provocaría que se llame a otro futbolista, pero informó que esto no será posible, debido a que no hay suficiente tiempo para hacerlo, debido a que ya se hizo todo el procedimiento para la logística del viaje, por lo que solamente estarán los otros futbolistas.

"Ya no hay tiempo (para suplirlo), aunque quisiéramos llamar a otro jugador hay que averiguar si tiene visa y es un tema bastante complicado. Ya no hay tiempo, así que todos los jugadores que están, excepto Pineda, viajan el viernes", finalizó.