Sigue el tire y afloje por la joya de Los Ángeles FC: Nathan Ordaz. El nacido en Estados Unidos tiene padre mexicano y madre salvadoreña, por lo que puede representar a cualquiera de estos tres países. Todo indicaba que el futbolista de 18 años iba a representar a El Salvador y fue participe de la Dallas Cup.

Tuvo un buen desempeño en el torneo disputado en territorio estadounidense y Hugo Pérez ya analizaba poder llamarlo más adelante para que entrene con la selección mayor. Para sorpresa de todos, el jugador fue citado por Mikey Varas para que integre la Sub 20 de EEUU y esté el campamento juvenil que se realizará en la ciudad de Carson, California.

En sus dichos con El Gráfico adelantó que su prioridad parecía ser formar parte del combinado norteamericano. Esto fue lo que dijo ante la prensa cuscatleca hace algunos días atrás: "Por el momento no sé todavía. Honestamente, soy americano, pero si no juego bien pues iré al país al que mejor me acoplo”.

Antes de disputar la Dallas Cup con El Salvador, Ordaz había también formado parte la Sub 20 de México que efectuó prácticas en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Fútbol. Fue uno de los 5 delanteros que llamaron los aztecas para esta especie de microciclo.

Es claro que los tres países se están peleando por Nathan y él todavía no tomó una decisión. Obviamente, el llamado de Estados Unidos es el que más lo ilusiona, pero nada le asegura que será tenido en cuenta en un futuro algo similar que pasa con México. En El Salvador sabe que tendrá mayor respaldo y más chances de jugar.