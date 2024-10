Este viernes, durante la inauguración del puente Ricardo Saprissa Aymá en Tibás, Juan Carlos Rojas, no dejó pasar la oportunidad para responder a uno de los temas que más controversia ha generado entre la afición morada en el último mercado de fichajes: la falta de refuerzos en la delantera.

La ceremonia, que rindió homenaje al fundador del club tibaseño al nombrar el puente en su honor, dio pie a que el presidente de Deportivo Saprissa explique los motivos detrás de la polémica decisión de no fichar a un centrodelantero.

¿Saprissa no fichó por restricciones presupuestarias?

Consultado por el medio La Teja, el presidente morado aclaró si la ausencia de fichajes en la ofensiva estaba ligada a cuestiones presupuestarias. “Me parece una necedad hablar del presupuesto”, respondió Rojas firmemente.

Juan Carlos Rojas dijo presente en la inauguración del puente Ricardo Saprissa Aymá.

“Saprissa ha ganado un tetracampeonato, seis de los últimos diez títulos, 11 de los últimos 21, siempre manejando un presupuesto alto, pero responsable. El modelo de gestión del Deportivo Saprissa ha sido el más exitoso del país, y los resultados lo avalan”, afirmó el directivo tibaseño.

Entonces, ¿qué le falta a Saprissa?

Para Juan Carlos Rojas, el verdadero problema del rendimiento reciente del equipo no se explica por la falta de refuerzos: “Creo que tenemos un equipazo, que es la base del tetracampeonato. El desempeño no óptimo no tiene que ver con no haber fichado a un jugador o a otro”, aseguró.

“El éxito es mucho más integral y complejo que eso. Le aseguro que sabemos lo que estamos haciendo”, concluyó el presidente de Saprissa, poniéndole punto final a la discusión.