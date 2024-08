En las últimas horas, Jafet Soto, presidente del Club Sport Herediano, generó polémica con sus declaraciones acerca de la rigurosidad del Tribunal de Disciplina de Fedefútbol respecto a las sanciones económicas por criticar a los árbitros.

De forma desafiante, el directivo florense aseguró que las multas del Tirbunal son una amenaza que no lo intimida. “Yo no tengo problemas, para eso tengo mis ahorros. Que tomen cuaderno y lápiz para que apunten por si me quieren mutar”, disparó Jafet Soto.

El Tribunal le dio a Jafet Soto lo que buscaba

Este martes, el Tribunal de Disciplina de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) anunció que, efectivamente, el Herediano de Jafet Soto deberá pagar una multa económica.

Jafet Soto desafió a la FCRF (Imago).

Sin embargo, la sanción no está motivada por las declaraciones del presidente rojiamarillo, sino por una razón completamente distinta: la invasión de un aficionado al terreno de juego durante la victoria del domingo en el clásico ante Saprissa.

La multa económica de Herediano

“Sancionar al club con una multa de 105.000°° colones de conformidad con lo establecido en el artículo 73 inciso 1°, por la invasión pacífica de un aficionado al terreno de juego”, decretaron desde Fedefútbol.

De esta forma, por el momento el Tribunal no ha tomado medidas contra las declaraciones de Jafet Soto, como sí lo hizo en los casos de entrenadores como Yosimar Arias y Hernán Medford, que fueron multados por comentarios similares en respecto al arbitraje.