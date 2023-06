La Selección Nacional de Costa Rica sumó este martes su segundo tropiezo consecutivos en partidos amistoso frente a Ecuador (3-1), trazando un camino con más dudas que certezas rumbo a la Copa Oro 2023. Y eso Luis Fernando Suárez, quien acusó una “pasividad” inédita del equipo, lo sabe bien.

El Tri sí subyugó a los ticos durante gran parte del encuentro, pero el gol de Joel Campbell llegó para demostrar que al rival también se le podía hacer daño. “En el segundo tiempo al menos despertamos, yo nunca había visto un Costa Rica tan pasivo como lo vi hoy en los primeros 45 minutos”, dijo en rueda de prensa.

“Me preocupó que dejó jugar, dejó que el equipo contrario hiciera el juego que quisiera. La agresividad que ellos tenían nosotros no la teníamos y creo que logramos cambiar la actitud en el segundo tiempo. Fue una situación que había que pelear por lo menos en la parte física y en determinado momento se dio”, añadió.

Copa Oro 2023

Suárez también se refirió al inminente juego con Panamá, que tanta preocupación genera en la afición —“La tengo que convencer el lunes y con los tres puntos”, aseguró—: “Hoy estoy convencido de que la situación del equipo será diferente en la Copa Oro, de estas situaciones que duelen tanto uno aprende”, señaló.

“No es tan verdad que ellos no se hablan ni se comunican, ellos tienen ese sentido de contagiarse emocionalmente, pero lo que se escuchó acá es lo mejor que podía pasar porque eso será distinto y hay un grupo que tiene ganas de hacer las cosas diferente. Sigo creyendo que hay un buen grupo, sé que hay experiencias en algunos jugadores que hay que entenderlas”, externó.

El factor que hace la diferencia

“Hay una comunión, hay una unión, hay sinergia dentro del grupo y a mí me gusta eso. Nosotros clasificamos al Mundial pasado porque teníamos un equipo emocionalmente fuerte. De pronto, era débil en lo demás. De pronto era bueno defensivamente y no más. Pero nosotros clasificamos a punta de emociones y yo nunca voy a dejar de patrocinar eso”, reconoció el colombiano.

La gran falencia en estos años

“En salida estuvimos no muy claros, no teníamos movilidad. En recuperación de la pelota nosotros fuimos demasiado pasivos, nos tiramos muy atrás. Eso es lo que hay que corregir como lo hicimos en el segundo tiempo, fuimos más agresivos. Después, con la pelota necesitamos tener tres o tres cuatro más constantes que hace dos años que no lo tenemos. Y ese ha sido mi trabajo durante todo este tiempo en los dos microciclos que tuve para intentar hacer una cosa diferente”.

¿Sigue al mando de la Tricolor?

Sáurez, quien tiene contrato hasta 2026, fue tajante sobre su futuro: “Voy para dos años en Costa Rica y yo siempre, cada día, cada vez que le respondo a alguien a alguna pregunta, la mayoría de veces es cuándo se va. Y llevo dos años apretando dientes y no lo voy a cambiar. Soy consciente de que dependo de los resultados. Si me dicen que me voy, lo hago sin ningún problema. Pero a mí estas ganas de salir adelante no se me quitan. Y menos hoy”, sentenció.