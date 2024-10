Saprissa vs. Puntarenas chocarán en la jornada 14 de la Liga Promérica. Entérese cuándo juegan, hora, canal de TV y streaming para ver el partido.

Saprissa vs Puntarenas: ¿A qué hora y por qué canal verlo EN VIVO? Liga Promérica 2024

Saprissa y Puntarenas le pondrán punto final a la jornada 14 del Torneo Apertura 2024. El equipo Morado llega en horas bajas debido a la eliminación de la Copa Centroamericana, por lo que necesita ganar para lavar su imagen y seguir entre los cuatro mejores. Empero, más alarmante es la situación de los Chuchequeros, que son colistas y aún no conocen la victoria.

¿Cuándo juega Saprissa vs. Puntarenas por la Liga Promérica de Costa Rica?

Saprissa recibirá a Puntarenas mañana, domingo 6 de octubre, a las 4:00 p.m. de Costa Rica. El duelo tendrá lugar en el Estadio Ricardo Saprissa.

¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE el partido?

Son dos las opciones que tiene para ver el partido por la Liga Promérica: la señal de FUTV o la app TDMAX.

El historial completo entre Saprissa y Puntarenas

A lo largo de la historia, ambos equipos han protagonizado 46 juegos: Saprissa ganó 24, Puntarenas se impuso en 10 y hubo 12 empates. Además, la “S” solo ha perdido dos encuentros como local: 2-1 en el Invierno 2010 y 3-2 en el Verano 2013.

¿Cómo llega el Deportivo Saprissa?

Los tetracampeones están en crisis después de sumar un revés a nivel internacional. Vienen de caer 3-0 ante Antigua y quedar fuera de la Copa Centroamericana, complicando su clasificación a la Concachampions 2025: su última oportunidad será en el repechaje contra Comunicaciones.

Esta situación dejó en la cuerda floja a Vladimir Quesada. Si pierde con Puntarenas, podría irse. O, aun saliendo pentacampeón, podría irse en el próximo torneo. La situación es incierta, pero la dirigencia de Saprissa ya tiene a su candidato para reemplazarlo: Pedro Troglio.

El pasado 28 de julio, Saprissa le ganó 3-2 a Puntarenas en el “Lito” Pérez. (Foto: Saprissa)

¿Cómo llega el Puntarenas FC?

Los pupilos de Luis Fernando Fallas sueñan con dar el golpe en Tibás. En sus últimos compromisos empataron 0-0 con Guanacasteca, 1-1 con Pérez Zeledón y perdieron 1-0 ante Sporting. “Estamos fuertes mentalmente porque no es fácil en la posición que estamos, no bajamos los brazos. Es difícil cuando el gol no llega”, externó el DT.

A falta de ocho fechas para el cierre de las vueltas, parece imposible que peleen por clasificar a la segunda fase. Sin embargo, deben empezar a sumar puntos cuantos antes —acumulan 5 de 39 disputados— para no complicarse con el descenso en el próximo semestre.