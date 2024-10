Santos recibirá a Alajuelense en Guápiles por la jornada 14 del Torneo Apertura 2024. El semestre está siendo una pesadilla para los caribeños, de la cual quieren despertar tumbando nada más y nada menos que al líder, que está invicto y llega fortalecido tras clasificar a las semifinales de la Copa Centroamericana.

¿Cuándo juega Santos de Guápiles vs. Liga Deportiva Alajuelense?

Santos y LDA se enfrentarán mañana, domingo 6 de octubre, a las 3:00 p.m. de Costa Rica. El duelo tendrá lugar en el Estadio Ebal Rodríguez.

¿Dónde ver el partido por la Liga Promérica de Costa Rica?

El partido de Santos y la Liga se podrá ver EN VIVO y ONLINE en suelo costarricense por la señal de Tigo Sports.

El historial completo entre Santos y Alajuelense

Según datos del periodista Luis Quirós, ambos equipos han protagonizado 100 partidos: Alajuelense ganó 60, Santos se impuso en 21 y hubo 18 empates.

¿Cómo llega el Santos de Guápiles?

Los dirigidos por Julio Dely Valdés atraviesan una situación crítica. No han podido ganar en lo que va del Apertura 2024, cayendo al último lugar de la tabla tras sumar apenas 5 de 36 puntos disputados. Situación que enciende las alarmas de cara al próximo torneo, en el que se peleará por el no descenso.

En sus últimos compromisos, empataron 1-1 con Santa Ana, 2-2 con San Carlos y cayeron 1-0 ante Liberia. “Un partido que no me ha gustado para nada, una línea que no seguimos a lo que veníamos jugando. No estuvimos finos con el balón en ningún sector del campo”, se lamentó el DT panameño.

Diego Campos celebra tras anotar el gol con el que Alajuelense le remontó 2-1 a Santos el pasado 21 de julio. (Foto: Mayela López / La Nación)

¿Cómo llega la Liga Deportiva Alajuelense?

Alexandre Guimaraes y compañía tienen dos semanas por delante para enfocarse exclusivamente en el campeonato nacional y procurar mantener el primer lugar. De hecho, saldarán su juego pendiente con Herediano antes de enfrentar a Antigua GFC en las semifinales de la Copa Centroamericana.

Es en dicho torneo donde vienen de dar otra muestra de autoridad al igualar 1-1 con Comunicaciones, gracias al gol de Canhoto, que se suma a la remontada 2-1 de la ida. “Aunque en algunas situaciones no tuvimos la fluidez que generalmente mostramos, supimos cómo jugar el partido para lograr la clasificación”, apuntó el timonel tras llegar a 20 juegos sin derrotas.