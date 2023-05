El futuro deportivo de Joel Campbell es una verdadera incógnita. Sin embargo, el margen de posibles destinos pareciera ir achicándose cada vez más: luego de haber rechazado la oferta del Deportivo Saprissa, la Liga Deportiva Alajuelense estaría más cerca de ficharlo. Aunque ambas opciones siguen en pie.

Sin embargo, el atacante de 30 años también tendría sobre la mesa ofertas de equipos de Estados Unidos (MLS), Brasil y Arabia Saudita. Por este motivo es que Celso Borges, una de las figuras en el triunfo 3-0 de los Rojinegros sobre la ‘S’ en la final de ida, trató de llevar con mesura el tema cuando se lo consultaron.

“No he hablado con él. No me gusta hablar de supuestos. Pero si fuera el caso, sería tremendo”, respondió el volante, quien tiempo atrás se vio en una encrucijada similar y eligió a la Liga: “Al final, había un equipo que estaba más interesado que el otro (…) No fue por cuestiones de dinero, en serio, porque con lo claros que fueron dije ‘voy a ir allí porque quieren que esté allí'”, reveló en abril.

Borges, eso sí, no ocultó que le encantaría reunirse con su compañero de la Tricolor en el Apertura 2023: “Es un jugador con una calidad extraordinaria y que sin dudas ayudaría muchísimo a la institución. Joel tiene muy claro lo que él quiere. Es de las figuras más emblemática del fútbol de acá de los últimos años. Si fuera el caso, sería extraordinario”.

El experimentado futbolista evitó hablar de si buscaría convencerlo, pues es “eso es para la directiva”. Un miembro de la misma, Ricardo Chacón, reveló que Joel Campbell les pidió esperar hasta el 30 de junio, fecha en que termina contrato con Club León. Si bien, afirmó, le dejararon claro “que Alajuelense tiene interés” en ficharlo con su oferta, tempoco pondrán en riesgo las arcas del club.