Celso Borges ha sido uno de los futbolistas costarricenses con mayor recorrido en el extranjero, por lo que se esperaba con ansias su regreso al futbol local, todo parecía ser que regresaría a Saprissa, club en el que se dio a conocer, pero de manera sorpresiva se fue a la Liga Deportiva Alajuelense.

A pesar de que ya pasó tiempo de su polémica decisión, su inclinación por los manudos continúa dando de que hablar, esta vez habló para un podcast en el que nuevamente se trató el tema y Borges dio a conocer sus razones para irse al acérrimo rival del monstruo morado.

“Cuando vino esta época que ya se podía plantear el hecho de poder volver porque pasaron muchas circunstancias en España para volver a venir, al final, había un equipo que estaba más interesado que el otro”, fueron parte de las palabras que dio Borges.

“No, no, no fueron por cuestiones de dinero, en serio, porque con lo que me dijeron a mí, con lo que claro que fueron, dije ‘voy a ir allí porque ellos quieren que esté ahí’, entonces por eso dije, ‘voy ahí’”, agregó cuando se le consultó si tuvo que ver el tema económico.

Por último, Celso Borges indicó que le tiene mucho cariño a Saprissa y que pasó muy buenos momentos, pero que actualmente está entregado a La Liga y que se siente uno más.