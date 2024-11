Patrick Sequeira revela la charla secreta que tuvo con Keylor Navas antes de retirarse.

Keylor Navas jugó en marzo de este año su último partido con la selección de Costa Rica. Dejó al equipo clasificado a la Copa América 2024 y tomó la decisión de retirarse del combinado nacional.

Eso le dio paso a Patrick Sequeira, quien por ese entonces jugaba en el Ibiza de la tercera división de España y se hizo cargo de la portería tica de gran manera, especialmente en el torneo internacional que se jugó en Estados Unidos.

ver también "Llegó Keylor Navas": la leyenda sorprende con un regreso muy esperado

Aquella brillante actuación en la Copa América le valió a Sequeira el salto al Casa Pia de Portugal, una liga de primer nivel en Europa. Y en todo esto, mucho tuvo que ver Keylor Navas. Así lo contó ahora Patrick en una entrevista reveladora.

Patrick Sequeira habla como nunca de Keylor Navas

Desde Portugal, Patrick Sequeira volvió a ser consultado sobre Keylor Navas pero está vez habló largo y tendido del ídolo. “Cuando Keylor se retiró, antes de hacerlo habló conmigo. Me dijo que confiaba en mí y que jugara yo. Eso me dio mucha confianza. Depende de mí y las cosas van bien”, aceptó Sequeira.

Patrik Sequeira sigue los pasos de Keylor Navas en Europa. (IMAGO)

Hoy inamovible en la portería costarricense, el guardameta siguió elogiando a Navas. “Creo que Keylor fue fundamental para mi carrera y también para venir aquí a Casa Pia. En ese momento también hablé con él”, reveló Sequeira en una profunda entrevista con A Bola.

Publicidad

Publicidad

“Me dijo que era una gran oportunidad y que tenía que tomármela muy en serio y hacer las cosas bien. Recuerdo muchos consejos que me dio y me alegro mucho de haberlo hecho”, reconoció Patrick.

ver también "Volver en enero": en Madrid ya comienzan a hablar de Keylor Navas

¿Keylor Navas es el ídolo de Patrick Sequeira?

“La verdad es que me fijo mucho en los porteros. Keylor realmente es un gran referente, pero también me centro en otros y hay muchos, no nombraré a ninguno pero hay muchos porteros con una gran historia y eso también me ayuda mucho a evolucionar”, explicó Sequeira.