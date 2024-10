Si bien su carrera empezó en Alajuelense, Orlando Galo está identificado con Herediano. Allí vivió sus mejores años como jugador en Costa Rica y desde allí fue que también partió rumbo a Europa en el último mercado de fichajes.

Sin embargo no siempre fueron todas buenas las que le tocó atravesar al mediocampista de 24 años ya que durante sus años como florense también fue sancionado por dopaje en una suspensión que lo dejó incluso fuera del Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo eso ya es todo pasado y ahora, mientras se recupera de una lesión de tobillo que lo obligó a pasar por el quirófano en Letonia, Galo contó algunas situaciones de Jafet Soto que nadie sabía.

Las revelaciones de Orlando Galo sobre Jafet Soto

En sus años como jugador de Herediano, Orlando Galo construyó una muy buena relación con el mandamás del club. “Jafet Soto es muy criticado pero para mí es un papá”, admitió el jugador. “Cuando tuve a mi papá hospitalizado, Jafet me dijo ‘pásalo a un hospital privado’ y yo le decía que cómo iba a hacer y él me dijo ‘yo se lo pago’”, reveló el futbolista del Riga FC.

“Sacó plata de su bolsillo para pagarle a mi papá cuando tuvo que hacerse exámenes. Él sabía que yo ganaba dinero en Herediano pero igualmente pero me decía ‘tranquilo, yo lo voy a ayudar con esto’”, agregó Galo antes de ratificar cuánto significa Jafet Soto para él y su carrera.

Orlando Galo durante sus años en Herediano. (CSH)

“Hoy Jafet para mí es muy importante. Hablamos en su momento por el tema del dopaje, ahora por la lesión… Siempre hablamos, tengo conversaciones con él, lo llamo o me llama”, explicó Galo, quien está siguiendo su recuperación en Costa Rica.

“Cuando estaba en Letonia me asustaba porque eran las 2 de la mañana aquí y él me llamaba. Y yo le decía ‘tiene que dormir, amigo’, y me respondía ‘aquí estoy trabajando’. Es una persona fundamental, me ha ayudado mucho y le tengo un agradecimiento enorme”, concluyó Galo en una entrevista con FUTV.