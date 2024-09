Saprissa está viviendo una fuerte crisis futbolística en los últimos meses. Vladimir Quesada es el principal apuntado por los malos resultados que se vienen obteniendo y hasta el propio presidente Morado reconoció que el contexto actual es muy complicado.

Sobre esta situación, el entrenador habló y buscó justificar de donde viene este bajón futbolístico. El DT culpó al tema físico de sus jugadores y dejó una puerta abierta a un problema interno que están trabajando para superar.

¿Qué dijo Vladimir Quesada sobre el estado físico de sus jugadores?

“Es parte de esto, obviamente no voy a decir claramente todo lo que nos pasa. Las cosas de la casa se lavan de la puerta para adentro, y hemos detectado muchas cosas que nos han afectado en distintos aspectos que involucran el entrenamiento deportivo”, comenzó declarando Vladimir Quesada.

Y agregó: “Hemos tratado de corregirlo. El reflejo de que casi vamos a estar pronto completos, con la planilla de jugadores al cien por ciento, nos va a ayudar mucho y eso debería generar competencia. La competencia genera un mejor rendimiento en todo sentido, individualmente y colectivamente”.

Vladimir Quesada habló de problemas internos en Saprissa. (Foto: La Nación)

Luego, Quesada se refirió a su continuidad: “Estoy consciente y repito: voy a estar hasta que Dios quiera, él fue quien me puso acá, y después, cuando mis autoridades me soliciten que me haga a un lado, yo lo haría”.

Para finalizar, concluyó el entrenador de Saprissa: “Eso fue lo que acordamos. Igualmente, cuando no esté aquí, espero que sea dentro de muchos años, en eso pienso, porque trato de ser positivo. Igual apoyaré con todo a la persona que esté aquí y al equipo”.